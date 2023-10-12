Сафонов назвал «кидалой» вратаря Камеруна Онану: «Обещал футболку, но не дал»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не стал меняться с ним футболками после товарищеского матча российской команды против Камеруна (1:0).

Онана остался в запасе на игру, Сафонов полностью провел встречу на поле.

«Мне интересно было посмотреть, как он сыграет, но не более. Он сказал, что даст мне футболку, но не дал. Получается, кидала. Хотел бы перенять его опыт? Нет», — сказал Сафонов.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.