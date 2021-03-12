Национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи получила право от властей страны сделать исключение для соревнований с участием сборных и разрешить проведение таких турниров на острове.

Сегодня на Мальте должна пройти пресс-конференция, на которой, в частности, будет затронут вопрос, что делать с отборочной игрой чемпионата мира 2022 года Мальта — Россия. Она должна состояться 24 марта. Пока все идет к тому, что ее разрешат провести без зрителей, а до этого мальтийской команде можно будет в виде исключения организовать ежедневные тренировки. Сейчас это делать запрещено.

(Александр Бобров)