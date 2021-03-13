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Вышла вторая серия комикса о Дзюбе. В ней футболист признается в любви к «Спартаку»

18:01
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ" Кадры из второй серии комикса об Артеме Дзюбе. Фото Welcome2020
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Портал Welcome2020, посвященный российской части Евро-2020, выпустил вторую серию комикса о капитане сборной России Артеме Дзюбе. Эпизод затрагивает первые шаги форварда в «Спартаке» и его неприятности в школе в связи с увлечением футболом.

Важную роль в комиксе играет детский тренер Дзюбы Александр Ярцев.

«Этот человек, царствие ему небесное, очень многое мне дал. Он увидел во мне какой-то талант. Потому что было 100 или 150 мальчишек, и он именно меня увидел, — рассказал Дзюба в ролике, опубликованном в Instagram. — Сколько мы были вместе, он всегда тепло ко мне относился. Как отец второй. В тихий час на сборах разрешал поиграть в настольный теннис. Через какой-то период капитаном меня назначил. Я ему обязан многим. Он увидел какой-то талант. Я часто его вспоминаю».

Полная версия комикса доступна на портале Welcome2020.

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