Вышла вторая серия комикса о Дзюбе. В ней футболист признается в любви к «Спартаку»
Портал Welcome2020, посвященный российской части Евро-2020, выпустил вторую серию комикса о капитане сборной России Артеме Дзюбе. Эпизод затрагивает первые шаги форварда в «Спартаке» и его неприятности в школе в связи с увлечением футболом.
Важную роль в комиксе играет детский тренер Дзюбы Александр Ярцев.
«Этот человек, царствие ему небесное, очень многое мне дал. Он увидел во мне какой-то талант. Потому что было 100 или 150 мальчишек, и он именно меня увидел, — рассказал Дзюба в ролике, опубликованном в Instagram. — Сколько мы были вместе, он всегда тепло ко мне относился. Как отец второй. В тихий час на сборах разрешал поиграть в настольный теннис. Через какой-то период капитаном меня назначил. Я ему обязан многим. Он увидел какой-то талант. Я часто его вспоминаю».
Полная версия комикса доступна на портале Welcome2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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