Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:11

Масоэро считает, что сборная России могла бы дойти до финала ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро предположил, что сборная России могла бы дойти до финала ЧМ-2022.

«Как бы выступила сборная России на ЧМ-2022? Вполне могла бы дойти до финала! Русский футбол меняется — в положительном смысле. Конечно, международный бан замедляет все процессы, да и уровень лиги чуть упал по сравнению с прошлым сезоном. И я все равно вижу позитивное движение», — приводит слова Масоэро Sport24.

Российские команды отстранили от международных соревнований незадолго до стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре.

23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1).

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-masoero-iz-pari-nn-o-sbornoy-rossii-moglaby-doyti-do-finala-chm-futbol-zdes-menyayetsya-v-polozhitelnom-smysle
Футбол
Сборная России по футболу
6
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Ловчев назвал убожеством игру сборной России против Ирана: «Я потерял два часа жизни»
Силкин назвал позором ничью в матче Россия — Иран
Тюкавин: «Иран — очень сильная команда! Мы знали, что они играют на высоком уровне»
Замтаре заявил, что сборная Ирана стала первым серьезным соперником для России
Бородюк заявил, что реальную силу сборной России покажут отборочные игры
Кузяев: «Игра России против Ирана была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Замтаре заявил, что сборная Ирана стала первым серьезным соперником для России

Тюкавин: «Иран — очень сильная команда! Мы знали, что они играют на высоком уровне»
Новости
RSS RSS
Все новости