Масалитин объяснил, почему уровень сборной Кубы не играет важной роли для товарищеского матча с россиянами

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что думает о проведении товарищеской встречи между национальными сборными России и Кубы.

«Что касается сборной Кубы, то, думаю, мало кто знает, на каком месте в рейтинге ФИФА она находится и в какой футбол играет. Но ничего страшного в этом нет. Зато наша команда получила возможность очередной раз собраться. Если вызовут игроков основного состава, то они уже должны быть более или менее сыгранными. Все-таки они проводят уже не первый матч и знают возможности друг друга. Если же Карпин соберет просмотровый вариант сборной, то это тоже неплохо. Даже те, кто пока не имеет постоянного места в национальной команде, должны знать, что за ними следят и дают им возможность проявить себя», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.