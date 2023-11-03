Глушаков — о матче с Кубой: «Для сборной России каждый соперник хорош»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о товарищеском матче национальной команды против Кубы.

«Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться. Безусловно, хорошо, что матч пройдет в Волгограде. В этом городе любят футбол, жаль, что там нет команды в РПЛ. Хорошая идея провести матч именно там. Только положительная сторона, что товарищеская игра будет», — цитирует Глушакова Metaratings.ru.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.