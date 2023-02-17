Лугано назвал РПЛ шестой лигой в мире

Экс-капитан сборной Уругвая Диего Лугано поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Я считаю, что РПЛ — шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне. Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы. Думаю, РПЛ — достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», — приводит слова Лугано «РБ Спорт».

Россия опустилась с 18-го на 23-е место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2022/23. За последние пять лет отечественные клубы получили 21,882 балла. При этом УЕФА пообещал начислить России баллы за нынешний сезон. Отмечается, что в мужском футболе Россия получит 4,333 очка, в женском — 1,750 балла.