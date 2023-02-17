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Сегодня, 11:13

Кински заявил, что без российских команд не хватает конкуренции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински прокомментировал ситуацию с возвращением российских команд в международные турниры.

«Не знаю, как может получиться с УЕФА, я бы дождался результатов переговоров, все-таки качество футбола в Европе намного выше, чем в Азии. Слышал, что думают о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, надеюсь, что все, может быть, наладится. Политика не должна мешать спорту. На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях, не хватает конкуренции», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/antonin-kinski-bez-rossijskih-sportsmenov-skuchno-ne-hvataet-konkurentsii/
Футбол
Антонин Кински
УЕФА
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