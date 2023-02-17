Колосков прокомментировал решение УЕФА начислить России очки в таблице коэффициентов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА начислить России очки в таблице коэффициентов по итогам текущего сезона.

«Не понимаю, как они хотят начислять очки, если мы отстранены от европейской футбольной жизни. Для меня это не очень понятно. Но в любом случае это внимание к России. Думаю, это можно назвать положительной тенденцией, значит, они в УЕФА озабочены российским футболом», — приводит слова Колоскова Sport24.

Россия опустилась с 18-го на 23-е место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2022/23. За последние пять лет отечественные клубы получили 21,882 балла. При этом УЕФА пообещал начислить России баллы за нынешний сезон. Отмечается, что в мужском футболе Россия получит 4,333 очка, в женском — 1,750 балла.