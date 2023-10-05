Левитин о бойкоте стран, отказывающихся играть с Россией: «Мы принимаем решение ФИФА и УЕФА о допуске. Остальное — не наш вопрос»

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» высказался о том, что некоторые страны отказываются играть с российскими молодежными сборными в международных турнирах.

— Президент УЕФА заявлял, что до окончания СВО сборные России и наши клубы не будут допущены. До этого не говорили про политику и упоминали скорее про безопасность спортсменов.

— Сейчас говорят. Это прямое вмешательство политики в спорт.

— Министерство спорта Украины призвало страны бойкотировать игры против сборной России по футболу до 17 лет.

— Мы принимаем решение ФИФА и УЕФА о допуске. Все остальное — не наш вопрос, — сказал Левитин «СЭ».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

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