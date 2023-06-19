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Сегодня, 14:43

Крунич не видит сложностей для проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич заявил, что не видит препятствий для проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Думаю, что этот вопрос лучше адресовать руководителю федерации. Надо учитывать множество факторов, но мне кажется, что нет никаких сложностей, чтобы организовать такую игру. Например, предстоящей осенью», — приводит Betonmobile слова Крунича.

Сборная Боснии и Герцеговины должна была провести товарищескую игру против России в ноябре 2022 года, но в результате команда отказалась от игры.

Источник: https://betonmobile.ru/branislav-krunich-ne-vizhu-slozhnostey-dlya-provedeniya-matcha-mezhdu-bosniey-i-rossiey
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