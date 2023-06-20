Тренер сборной Ирана Галенои заявил, что хотел бы снова сыграть с Россией

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои высказался о перспективах проведения матча против сборной России.

«Россия — очень сильная команда. Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами, это пойдет нам на пользу при подготовке к Кубку Азии. Но пока предложений о проведении такого матча не было», — приводит слова Галенои Metaratings.ru.

В 2023-м году сборная России провела два товарищеских матча. В марте команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).