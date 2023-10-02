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Газзаев об игре с Камеруном: «Возможно, это сильнейший соперник из всех, с кем Россия играла за последнее время»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» новость о предстоящем матче национальной команды против Камеруна.

«Хорошая новость, что матч нашей национальной команды против Камеруна состоится в Москве. Рад и приветствую это! Абсолютно уверен, что на матч сборной России придет большое количество зрителей. Хотелось бы, чтобы национальная команда сыграла в сильнейшем составе. Чтобы приехали и те, кто играют за рубежом. Камерун — это одна из лучших команд африканского континента, выступает на чемпионатах мира. Многие футболисты сборной Камеруна играют в Европе, это серьезный соперник. Возможно, даже сильнейший соперник из всех, с кем мы играли за последнее время», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 12 октября. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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