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Сегодня, 11:39

Колосков верит, что CAS удовлетворит апелляцию РФС в связи с отстранением сборной России

Кролосков заявил, что юридических оснований для отстранения России нет
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА автоматически допустить сборную Польши в финал стыковых матчей отборочного цикла к ЧМ-2022 после отстранения сборной России.

«Эта ситуация возникла в связи с недопонимаем некоторых федераций сути проблемы. Суть простая — нас отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА. Включая матч с Польшей. Никаких исключений и не предвиделось. Наш протест в CAS никакой связи с решением ФИФА не имеет. Это параллельные структуры. Когда CAS рассмотрит наш протест неизвестно. Это может быть как неделя, так и два месяца. Мне бы хотелось, чтобы это решение поменялось. Юридических оснований для нашего отстранения нет, это чистая политика. Если CAS будет руководствоваться положением ФИФА и УЕФА, то он не найдет никаких оснований для нашего отстранения. Допускаю ли я, что решение может изменится? Я верю в это», — сказал Колосков «СЭ».

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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