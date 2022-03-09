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«Решение ФИФА не вступит в силу до тех пор, пока...» Юрист — об исключении России из отбора ЧМ

Роман Шишов
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о том, что сборная Польши сыграет в финале стыковых матчей отбора чемпионата мира в Катаре после исключения сборной России.

«У ФИФА, как у главенствующей структуры в футболе, есть свой регламент, устав, который все федерации футбола должны соблюдать, — сказал юрист «Газете.Ru». — Соответственно Международная федерация футбола издала решение, которое подлежит обжалованию. Оно на сегодняшний день, с учетом того что РФС подал жалобу в Лозаннский суд, юридически еще не вступило в законную силу.

Оно не вступит в силу до тех пор, пока апелляция будет удовлетворена или не удовлетворена Лозаннским судом. Если CAS скажет, что решение ФИФА является нелегитимным и удовлетворит апелляцию РФС, а до момента вынесения решения будут сыграны какие-то матчи, соответственно они будут подлежать аннуляции.

Регламент турнира никто не отменял. ФИФА его не отменяла, организация решила внести туда в одностороннем порядке изменения уже после того, как турнир начался. Это уже в принципе коллизия, это недопустимо, только в экстренных случаях каких-то.

У любой стороны есть право это решение обжаловать, чем РФС и воспользовался. О компенсациях речь не идет, если только от спонсоров, но это уже другой суд. Лозаннский суд рассматривает только спортивные споры.

Если матч будет сыгран между Польшей и условно Чехией до момента вынесения решения CAS, то есть все основания полагать, что матч будет подлежать аннуляции и у сборной России будут шансы сыграть в соответствии с регламентом и календарем чемпионата".

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия, но сборные Польши, Швеции и Чехии выступили с заявлением об отказе играть против россиян.

Напомним, что РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение ФИФА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/09/17400409.shtml
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