«С 8 марта, прекрасные девушки». Сборная России опубликовала пожелания в честь Международного женского дня

Сборная России через Twitter поздравила всех женщин с 8 Марта. Пресс-служба команды опубликовала коллаж с разными пожеланиями, состоящий из игроков и главного тренера Валерия Карпина.

«С 8 марта, прекрасные девушки. Желаем вам счастья, тепла, любви и здоровья. Оставайтесь такими же яркими, целеустремленными, прекрасными, чуткими и нежными!» — говорится в общем сообщении.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России на данный момент не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы им предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция — Чехия.

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.