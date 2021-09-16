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Колосков отреагировал на повышение сборной России в рейтинге ФИФА

11:47
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» обновление рейтинга ФИФА, в котором сборная России поднялась с 41-го на 37-е место после сентябрьских матчей.

«Мы уже хвалили Карпина. Да, Россия поднялись выше. Но я не обращаю внимания на этот рейтинг. Главное — взяли семь очков в трех матчах. Завтра мы можем быть и на 45-м месте. Повторюсь, данный рейтинг для меня не имеет значения. Главное — хорошая игра и выполнение поставленных задач», — сказал Колосков «СЭ».

Национальная команда под руководством Валерия Карпина в сентябре провела три матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В трех прошедших встречах российская сборная сыграла вничью с хорватами (0:0), а также одержала победы над сборными Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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