Сборная России пожелала здоровья травмированному Зобнину

Пресс-служба сборной России в Twitter пожелала здоровья полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину.

Ранее красно-белые сообщили, что игрок пропустит месяц из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

Зобнин получил повреждение икроножной мышцы и выбыл на четыре недели. Скорейшего восстановления и возвращения на поле, Рома!#НашиПарни pic.twitter.com/258bzw7zEA — Сборная России (@TeamRussia) September 16, 2021

27-летний Зобнин был травмирован на 24-й минуте матча с «Легией» и не смог продолжить участие в матче. Вместо него на поле появился Йоррит Хендрикс. Из-за повреждения футболист пропустит дерби с ЦСКА, которое состоится 20 сентября.