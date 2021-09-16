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Сборная России пожелала здоровья травмированному Зобнину

12:30
Роман Зобнин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Роман Зобнин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба сборной России в Twitter пожелала здоровья полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину.

Ранее красно-белые сообщили, что игрок пропустит месяц из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

27-летний Зобнин был травмирован на 24-й минуте матча с «Легией» и не смог продолжить участие в матче. Вместо него на поле появился Йоррит Хендрикс. Из-за повреждения футболист пропустит дерби с ЦСКА, которое состоится 20 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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