Сборная России пожелала здоровья травмированному Зобнину
12:30
Пресс-служба сборной России в Twitter пожелала здоровья полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину.
Ранее красно-белые сообщили, что игрок пропустит месяц из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).
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