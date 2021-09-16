Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.
На счету российской команды 1475,43 очка. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии (1832,33 очка), на второй строчке — Бразилия (1811,73). Сборная Англии (1755,44) опередила Францию (1754,31) и поднялась на третье место.
Следующая версия мирового рейтинга будет опубликована 21 октября 2021 года.
Рейтинг сборных ФИФА от 27 мая 2021-го
1 (1*). Бельгия — 1832,33 очка
2 (2*). Бразилия — 1811,73
3 (4*). Англия — 1755,44
4 (3*). Франция — 1754,31
5 (5*). Италия — 1735,73
6 (6*). Аргентина — 1725,31
7 (8*). Португалия — 1674,90
8 (7*). Испания — 1673,68
9 (9*). Мексика — 1666,19
10 (11*). Дания — 1658,49
...
27 (25*). Украина — 1520,07
...
37 (41*). Россия — 1475,43
* - место в предыдущем рейтинге.
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