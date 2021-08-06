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Карпин заявил, что Марио Фернандес готов играть за сборную России

20:30
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес готов играть за команду.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную, — цитирует Карпина официальный Twitter сборной. — Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Фернандес отказался играть за сборную в ближайших матчах и не хочет продолжать выступления за национальную команду.

30-летний футболист провел 32 матча за сборную России и забил пять мячей.

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Евгений Петров все материалы автора

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