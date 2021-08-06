Карпин заявил, что Марио Фернандес готов играть за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес готов играть за команду.

Валерий Карпин обсудил с Марио Фернандесом будущее футболиста в сборной России pic.twitter.com/sgMDHUkXFW — Сборная России (@TeamRussia) August 6, 2021

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную, — цитирует Карпина официальный Twitter сборной. — Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Фернандес отказался играть за сборную в ближайших матчах и не хочет продолжать выступления за национальную команду.

30-летний футболист провел 32 матча за сборную России и забил пять мячей.