Сильянов покинул расположение сборной России по медицинским показаниям

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов не примет участие в товарищеском матче против Белоруссии по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба РФС.

23-летний футболист покинул в базу в Новогорске, где национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор.

«После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным», — заявил врач команды Михаил Вартапетов.

Матч между сборными России и Белоруссии состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. Эта игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.