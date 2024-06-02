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Сегодня, 15:10

Сильянов покинул расположение сборной России по медицинским показаниям

Алина Савинова
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Александр Сильянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов не примет участие в товарищеском матче против Белоруссии по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба РФС.

23-летний футболист покинул в базу в Новогорске, где национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор.

«После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным», — заявил врач команды Михаил Вартапетов.

Матч между сборными России и Белоруссии состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. Эта игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Александр Сильянов
Сборная России по футболу
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