Захарян прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прибыл в расположение сборной России в Новогорск, сообщает пресс-служба команды.

После товарищеской встречи испанского клуба в Японии футболист 15 часов добирался в Москву. В минувшем сезоне 21-летний Захарян провел 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начинается 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней коллектив Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.