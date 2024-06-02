В РФС назвали сумму содержания сборных команд России в год

На содержание сборных РФС тратит два миллиарда рублей в год

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал «СЭ», сколько организация тратит на содержание сборной России.

«На содержание команды и на ее игры есть расходы. Если говорить конкретно про матчи, то в смету они уложились. Около двух миллиардов уходит на содержание всех сборных. Основная часть — это заработная плата сотрудников команд», — сказал Перонко «СЭ».

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против Белоруссии. Встреча состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо» и пойдет в зачет рейтинга ФИФА.