Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:05

В РФС назвали сумму содержания сборных команд России в год

На содержание сборных РФС тратит два миллиарда рублей в год
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал «СЭ», сколько организация тратит на содержание сборной России.

«На содержание команды и на ее игры есть расходы. Если говорить конкретно про матчи, то в смету они уложились. Около двух миллиардов уходит на содержание всех сборных. Основная часть — это заработная плата сотрудников команд», — сказал Перонко «СЭ».

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против Белоруссии. Встреча состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо» и пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

4
0
Читайте также
Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы по версиям WBA Super и IBO
Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в 2023 году
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС назвали чистую прибыль за 2023 год: «Бюджет закрыт с небольшим профицитом»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости