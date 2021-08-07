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Матыцин считает, что перед Карпиным стоит очень сложная задача в сборной России

09:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Олег Матыцин высказался о задаче Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Специалист возглавил национальную команду 23 июля, сменив на посту Станислава Черчесова.

«Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба, для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира. Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду», — цитирует Матыцина ТАСС.

Несколько дней назад 52-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», который он возглавлял с 2017 года.

В сентябре сборная России проведет отборочные матчи к ЧМ-2022. Команда 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12080429

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Виктория Кравченко все материалы автора

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