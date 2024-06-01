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Сегодня, 11:37

Представитель Захаряна: «Арсен в Москве, скоро прибудет в расположение сборной»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос «СЭ» о прибытии игрока в расположение сборной России.

«Арсен в Москве. Скоро прибудет в расположение сборной России. Он забил гол в Японии, в хорошем настроении. Съездил в страну восходящего солнца. Готов забить гол белорусам!» — сказал Голубин «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней коллектив Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Арсен Захарян
РФС
Сборная России по футболу
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