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Источник сообщил, что Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры

21:47
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес проинформировал главного тренера сборной России Валерия Карпина, что он отказывается играть за команду в ближайших матчах, утверждает «Чемпионат».

Фернандес объяснил, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду.

Ранее Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020, где российская команда заняла последнее место в группе.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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