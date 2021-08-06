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Бразильский журналист утверждает, что Марио Фернандес не отказывался играть за сборную России

16:15
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бразильский журналист Фабиу Алиейшу написал в Twitter, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не отказывался от выступления за сборную России.

Ранее появилась информация, что Фернандес сообщил новому главному тренеру национальной команды Валерию Карпину, что не приедет на ближайший сбор, и попросил не вызывать его в сборную.

«Марио Фернандес не отказался играть за сборную России. По моей информации даже еще не обсудили ситуацию с Карпином. Марио гордиться играть за Россию», — написал журналист в Twitter.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне дома сыграют с Хорватией в поединке квалификации ЧМ-2022. Затем 4 сентября команда на выезде встретится с Кипром, а через три дня на своем поле примет Мальту.

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Иван Шитик все материалы автора

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