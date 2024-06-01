Представитель ФИФА посетит конференцию РФС 2 июня

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что представитель ФИФА посетит конференцию РФС.

«Будут ли участвовать в конференции РФС представители УЕФА и ФИФА? Случился небольшой форс-мажор, к сожалению, у представителя УЕФА, который получил визу и должен был ехать сюда, умер брат, из-за этого трагического события он не сможет присутствовать. ФИФА присылает своего представителя, он будет, но это просто наблюдатель со стороны ФИФА», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Конференция РФС пройдет 2 июня в Москве.

«Завтра у нас отчетная конференция, ее повестка определена уставом. Вы знаете, что были проведены довыборы [в исполком РФС] на уровне лиги, выдвинут кандидат, я думаю, что конференция поддержит единственного кандидата от лиги. В остальном — отчет РФС, президента и исполкома организации по предыдущему году и частично проведенному сезону», — добавил Митрофанов.