Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:00

В РФС назвали чистую прибыль за 2023 год: «Бюджет закрыт с небольшим профицитом»

Прибыль РФС в 2023 году составила 1,2 миллиарда рублей
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко в разговоре с «СЭ» сообщил, какая прибыль у организации после уплаты налогов.

«Она составила 1,2 миллиарда рублей. Примерно одинаково, по сравнению с прошлым годом, чуть-чуть больше. Бюджет РФС закрыт с небольшим профицитом, с небольшим преимуществом доходов над расходами», — сказал Перонко «СЭ».

Конференция РФС проходит 2 июня в отеле Hyatt Regency в Москве.

Футбол
РПЛ
РФС
4
2
Читайте также
Уайт после победы Махачева: «Пока Джонс выступает, никто другой не может быть первым номером PFP»
Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в 2023 году
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Координатор ФИФА Гава: «Мы остаемся в контакте с Дюковым»

В РФС назвали сумму содержания сборных команд России в год

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости