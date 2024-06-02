В РФС назвали чистую прибыль за 2023 год: «Бюджет закрыт с небольшим профицитом»

Прибыль РФС в 2023 году составила 1,2 миллиарда рублей

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко в разговоре с «СЭ» сообщил, какая прибыль у организации после уплаты налогов.

«Она составила 1,2 миллиарда рублей. Примерно одинаково, по сравнению с прошлым годом, чуть-чуть больше. Бюджет РФС закрыт с небольшим профицитом, с небольшим преимуществом доходов над расходами», — сказал Перонко «СЭ».

Конференция РФС проходит 2 июня в отеле Hyatt Regency в Москве.