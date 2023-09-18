Карпин: «Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Гильермо Абаскаль вводит в заблуждение своими высказываниями по поводу полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо», — цитирует Карпина matchtv.ru.

Он также отметил, что между ним и его ассистентам не было никакого общения с Абаскалем ни до, ни после сбора.

«Как не было ни просьб и рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цель выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах. И примеров таких множество», — добавил Карпин.

Перед матчем «Спартака» с «Сочи» (1:0) Абаскаль заявил, что Руслан Литвинов пропустит эту встречу из-за травмы. Он сказал, что «еще до национальной паузы у игрока было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную».