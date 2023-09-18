Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что футболистам нужно уезжать в иностранные чемпионаты.

«Я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы», — цитирует Карпина matchtv.ru.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.