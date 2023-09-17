Литвинов рассказал подробности повреждения: «Получил его до вызова в сборную. На днях сделаю МРТ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о своем повреждении.

«Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде, было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось также. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», — сказал Литвинов «СЭ».

Перед матчем с «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль рассказал, почему Литвинов отсутствовал в заявке на игру.

После 8 туров чемпионата России «Спартак» набрал 13 очков и расположились на шестом месте.