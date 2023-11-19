Карпин считает, что появление премиальных не повлияет на мотивацию футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что появление премиальных для футболистов не повлияет на мотивацию и результаты национальной команды.

— При Капелло и Черчесове в сборной были хорошие премиальные даже за контрольные матчи. Верна ли информация, что сейчас ни у кого в сборной их нет?

— Верна.

— Не стоит ли тогда обратиться в РФС, чтобы в сборной появились премиальные для большей мотивации? Результат требуется, а риск получения травмы остается.

— Вы считаете, что за какую-то сумму травма оправдана? Здоровье не купишь. Не вижу смысла в этом. Если так захочет РФС — окей, мы отказываться точно не будем.

— Повлияло бы это на футболистов?

— Нет. Это мое мнение.

В понедельник, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Игра состоится в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.