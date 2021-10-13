«Болельщики видят во всем символизм». Карпин рассказал, как из комнаты Черчесова сделали массажный кабинет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал подробности того, как из комнаты экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова в Новогорске был сделан массажный кабинет.

— В номере, где жил Черчесов, сделали массажный кабинет? Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе — вообще без понятия. А для всех это шок — как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал: «Из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере — потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всё.

— Чей это был номер до этого, не знали?

— В тот момент я не знал. Я говорю: «Где доктора?» — «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» — «Да». «Какой?» — «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Всё. Потом оказалось, что там жил Черчесов.

Символизм? Болельщики видят во всем символизм и хрень всякую смотрят. Это то же самое, как с Марибором. Словенцы нас туда повезли — шесть лет они там не были — и вот они решили сыграть против нас, потому что они видят символизм. Ну вот этот символизм вылился в 1:2. Ну и что? Я этого не знал, что тот матч был в Мариборе, пока мне не сказали на пресс-конференции. Футболисты наши, естественно, тоже не знали. Это было 12 лет назад, многим было по 10 лет. Но для болельщиков, для общественности есть символизм какой-то. Футболисты внимание на это не обращают. Вы просто не можете в это поверить никак, — сказал Карпин.

Станислав Черчесов тренировал сборную России по футболу с 2016-го по 2021-й. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018. Его сборная также вышла на Евро-2020, где заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф турнира.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.