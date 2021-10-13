«Подумал, что трындец». Карпин — о столкновении Смолова и Кузяева в сборной России
Главный тренер Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» рассказал про столкновение на тренировке нападающего Федора Смолова и полузащитника Далера Кузяева. По его словам, за утечку этой информации возможно увольнение.
— Столкновение Смолова и Кузяева на тренировке. О чем подумали в этот момент?
— Трындец, этого нам еще не хватало.
— Как произошло столкновение?
— Игровой момент. Помните, как в недавнем дерби со «Спартаком» Заболотный и кто-то из спартаковцев столкнулись головами? Антон отдавал передачу, бежал вперед и врезался головой... Примерно так и было на тренировке.
— Были опасения, что все может серьезно закончиться?
— Конечно.
— Рассматривали кого-нибудь, чтобы довызвать в сборную?
— Пока шли обследования... А там уже не было времени никого вызывать.
— Журналисты моментально узнали про инцидент со столкновением на тренировке. Вас это напрягает?
— Напрягает. Не знаю, как они узнали.
— Даже мысли нет?
— Разбираюсь.
— У вас были похожие ситуации в клубах?
— Да.
— Чаще удается найти, откуда идут концы?
— Да. И в сборной найдем.
— Чем все заканчивалось в клубах?
— Увольнением.
Напомним, игроки столкнулись 6 октября. У Кузяева было рассечение над левой бровью, из-за чего ему пришлось играть со Словакией в маске. Смолов также получил несколько синяков, но сыграл без маски.
Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).
Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4481273-moschnoe-intervyu-s-valeriem-karpinym-o-sbornoj-rossii-dzyube-fyodore-smolove-kapitanah-i-chempionate-mira-v-katare.html
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