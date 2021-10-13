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«Подумал, что трындец». Карпин — о столкновении Смолова и Кузяева в сборной России

Тренер сборной России Карпин прокомментировал столкновение Смолова и Кузяева
11:21
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» рассказал про столкновение на тренировке нападающего Федора Смолова и полузащитника Далера Кузяева. По его словам, за утечку этой информации возможно увольнение.

— Столкновение Смолова и Кузяева на тренировке. О чем подумали в этот момент?

— Трындец, этого нам еще не хватало.

— Как произошло столкновение?

— Игровой момент. Помните, как в недавнем дерби со «Спартаком» Заболотный и кто-то из спартаковцев столкнулись головами? Антон отдавал передачу, бежал вперед и врезался головой... Примерно так и было на тренировке.

— Были опасения, что все может серьезно закончиться?

— Конечно.

— Рассматривали кого-нибудь, чтобы довызвать в сборную?

— Пока шли обследования... А там уже не было времени никого вызывать.

— Журналисты моментально узнали про инцидент со столкновением на тренировке. Вас это напрягает?

— Напрягает. Не знаю, как они узнали.

— Даже мысли нет?

— Разбираюсь.

— У вас были похожие ситуации в клубах?

— Да.

— Чаще удается найти, откуда идут концы?

— Да. И в сборной найдем.

— Чем все заканчивалось в клубах?

— Увольнением.

Напомним, игроки столкнулись 6 октября. У Кузяева было рассечение над левой бровью, из-за чего ему пришлось играть со Словакией в маске. Смолов также получил несколько синяков, но сыграл без маски.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4481273-moschnoe-intervyu-s-valeriem-karpinym-o-sbornoj-rossii-dzyube-fyodore-smolove-kapitanah-i-chempionate-mira-v-katare.html

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Роман Шишов все материалы автора
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