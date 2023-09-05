Карпин: «Почему я вызвал Коваленко, а не Игнатова? Ему не требуется время на адаптацию. Будет проще»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, который получает мало игровой практики.

— Вы довызвали Александра Коваленко, который не так часто играл. При этом Михаил Игнатов, который показывает, наверное, один из лучших стартов не вызван. Рассматривали ли его? Почему вызвали Коваленко, который меньше играет?

— Потому что с Коваленко мы уже были знакомы даже при том, что сейчас он практически вообще не играет в «Зените». Мы знаем его возможности. Времени на адаптацию не требуется. Просто с ним будет проще.

— Рассматривали Игнатова?

— Мы рассматриваем всех российских футболистов. Даже тех, кто выходит на замену.

— Вы рассказывали про разговор с Зобниным, который просил вас не вызывать его в сборную. С того момента были новые разговоры?

— Больше разговора не было. Мы, наверное, все решили и поняли. Если бы были какие-то изменения, наверное, он уже должен был поставить в известность. Я так думаю. Не каждый же день мне выяснять, не появилась ли возможность.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».