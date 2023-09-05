Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:31

Карпин: «Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах сборной России против олимпийской сборной Египта.

— Понятно, к чему готовится Египет. Они принимают участие в Олимпиаде. К чему готовится команда, которая проведет в Египте две игры?

— Мы, после того как нас отстранили отовсюду, говорили, что хотим познакомиться и посмотреть как можно больше молодых футболистов. Возможность предоставляется в таком виде. И они точно сыграют. Сейчас есть возможность познакомиться не только в тренировочном процессе, но и играх. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста.

— Нет опасений за результат?

— Посмотрим по игре. Даже если будут, что сделаешь?

— Если бы была возможность, правильно ли я понимаю, что вы бы хотели во всех трех матчах поруководить командой?

— И в четырех и в пяти. Если бы была возможность.

— Как вы относитесь к идее проведения тренировки сборной в Белокаменке?

— Медийная активность. Седьмого числа те, кто останутся здесь, полетят в Белокаменке.

— Полетят, по сути, те, кто будут играть в Катаре?

— По сути, да.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
2
1
Читайте также
Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала US Open
«Россия — хоккейная страна. Что выиграл наш футбол?» Большой разговор с Владимиром Крикуновым
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Карпин о переходе российских игроков в Европу: «Наши футболисты невостребованные»
Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России
Карпин поговоркой ответил на вопрос о мотивации работать в сборной России
Карпин объяснил, почему Кривцов и Черников пропустят сентябрьский сбор национальной команды
Пиняев — о соперниках сборной России: «Не помню, как Катар играл на чемпионате мира»
Карпин: «Посмотрим, как Захарян адаптируется в «Реал Сосьедад», будет ли там играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин заявил, что его не удивила игра Кузяева в чемпионате Франции
Новости
RSS RSS
Все новости