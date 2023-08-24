Карпин объяснил, почему не стал вызывать Захаряна на сентябрьский сбор сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение не включать полузащитника Арсена Захаряна в расширенный состав на сентябрьский сбор. 19 августа футболист стал игроком «Реал Сосьедад».

— Валерий Георгиевич, традиционный вопрос: сколько игроков из расширенного списка останется в финальном и когда объявите окончательный состав сборной на сентябрьский сбор?

— Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Кубка России, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно — все зависит от деталей.

— Впервые за долгое время на сбор приглашены легионеры — Алексей Миранчук и Александр Головин. Но при этом в списке нет Арсена Захаряна и Далера Кузяева, этим летом перебравшихся в Европу. Чем объясняется такой выбор?

— Начну с Далера — он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч. Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе.

— Есть ли уже ясность по товарищеским матчам на этом сборе?

— Я неоднократно уже отвечал, что вопросами подбора соперников занимается руководство РФС, а не тренерский штаб сборной. Как только появится ясность, пресс-служба РФС всем все сообщит.

20-летний Захарян выступает за сборную России на различных уровнях с 2018 года. Всего на его счету 34 матча, 6 голов и 3 результативные передачи.

В четверг, 24 августа, сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский сбор. В список попали 36 футболистов, среди которых нет Захаряна.