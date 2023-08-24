Агент: «Через два года Кривцов будет главным игроком сборной России»

Футбольный агент Младен Гргич высказался о попадании полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Это огромный плюс для Никиты. Когда футболист играет за свою сборную — это очень важно. У нас в Хорватии футболист, выступающий в сборной, стоит в десять раз больше, ха-ха. Тут все понятно», — приводит «РБ Спорт» слова Гргича.

Также он оценил шансы футболиста попасть в окончательный список национальной команды.

«У него была травма, но сейчас у него все хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через 2-3 года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нем», — добавил агент.

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне 21-летний футболист провел 5 матчей за «быков» в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.