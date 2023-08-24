Газзаев поддержал решение Карпина не вызвать Захаряна в сборную России

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на отсутствие полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор.

«Нет никаких сомнений, что Захарян — игрок стартового состава национальной сборной. Но сейчас он только перешел в «Реал Сосьедад», и, естественно, ему надо там адаптироваться. Я думаю, что это правильное решение. Хочу пожелать ему удачи. Чтобы он стал действительно игроком очень высокого международного уровня. Ему надо интегрироваться в состав «Реал Сосьедад». Давайте пожелаем ему, чтобы у него все сложилось. Сейчас это очень важный вопрос для российского футбола. Арсену всего двадцать лет. Он попал в одну из лучших европейских лиг. И в команду, которая заняла четвертое место в национальном первенстве. У него есть шанс прогрессировать там. Для этого ему надо очень много работать и поставить цель, чтобы «Реал Сосьедад» стал этапом для его дальнейшей карьеры в ведущих клубы ла лиги», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере экс-футболиста «Динамо». Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

20-летний Захарян выступает за сборную России на различных уровнях с 2018 года. Всего на его счету 34 матча, 6 голов и 3 результативные передачи.

В четверг, 24 августа сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский сбор. В список попали 36 футболистов, среди которых нет Захаряна.