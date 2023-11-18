Капитан и вице-капитан сборной Кубы не сыграют в товарищеском матче с Россией
Капитан сборной Кубы Йосель Пьедра и помощник капитана Карлос Васкес пропустят товарищеский матч с Россией из-за травм, сообщает пресс-служба кубинской команды.
Оба футболиста — центральные защитники. 29-летний Пьедра выступает за клуб «Сан-Карлос Кесада» из Коста-Рики. 24-летний Васкес играет за клуб второй лиги Австрии «Дорнбирн».
Матч Россия — Куба пройдет 20 ноября в Волгограде.
Ранее сообщалось, что на матч Россия — Куба продано 35 тысяч билетов.
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