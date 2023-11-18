Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:58

Капитан и вице-капитан сборной Кубы не сыграют в товарищеском матче с Россией

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан сборной Кубы Йосель Пьедра и помощник капитана Карлос Васкес пропустят товарищеский матч с Россией из-за травм, сообщает пресс-служба кубинской команды.

Оба футболиста — центральные защитники. 29-летний Пьедра выступает за клуб «Сан-Карлос Кесада» из Коста-Рики. 24-летний Васкес играет за клуб второй лиги Австрии «Дорнбирн».

Матч Россия — Куба пройдет 20 ноября в Волгограде.

Ранее сообщалось, что на матч Россия — Куба продано 35 тысяч билетов.

Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
«Здесь было за что играть». Медведев уступил Алькарасу победу в группе и матч с Джоковичем
Гуменник выдал победный «Рамштайн», а Синицына удачно вернулась после перелома
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Песков заявил об имеющихся у Путина основаниях говорить о возможных диверсиях Запада
Около 200 человек погибли после удара Израиля по школе на севере Газы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
Ирак, Куба или Кения? Угадай соперника сборной России по флагу
На матч Россия — Куба продано 35 тысяч билетов
Сборную Кубы в Волгограде встретили девушки в советской военной форме с хлебом и солью
Чалов: «Все ребята соскучились по большим турнирам»
Нигматуллин — о конкуренции с Сафоновым в сборной: «Друг у друга нужно учиться»
Нигматуллин — о возможном матче за сборную России: «Для меня этот вызов в сборную очень важен»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Константин Лепехин: «Сборную России стоило собрать хотя бы ради болельщиков»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости