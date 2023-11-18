Константин Лепехин: «Сборную России стоило собрать хотя бы ради болельщиков»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказал мнение о предстоящем товарищеском матче сборной России с Кубой.

«Сейчас к играм сборной можно относиться по-разному, ведь мы не участвуем в квалификациях на Евро и ЧМ, — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина. — С точки зрения спортивного интереса и результата я не вижу особой ценности в таких поединках. Впрочем, сейчас сборную стоило собрать хотя бы ради болельщиков в Волгограде. Сейчас ноябрь, а на стадионе будет аншлаг, это замечательно. Будет ли легкая победа? Сейчас уже во всем мире научились играть в футбол, поэтому недооценки соперника быть не может. Проблема наших футболистов в том, что они плохо справляются с прессингом. Если кубинцы прессинговать не будут и будут обороняться только возле своей штрафной, то и проблем у наших ребят не возникнет».

Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября. Встреча пройдет в Волгограде.