Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 04:36

Каряка: «Камерун — возможно, сильнейший соперник России с момента отстранения»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка рассказал, как относится к потенциальному товарищескому матчу национальной команды против Камеруна.

«Нормальный выбор. Думаю, у нас сейчас не так много вариантов. Возможно, это действительно самый сильный наш соперник с момента отстранения. Правда, надо понимать, в каком составе приедут. Может, захотят посмотреть ближайшие резервы. А так, конечно, да. Не просто так попали и сыграли на последнем чемпионате мира.
Думаю, Россия может сыграть в оптимальном составе. Тренерскому штабу, конечно, виднее. Они будут смотреть по загруженности тех или иных игроков по ходу сезона. Конечно, хотелось бы увидеть и легионеров. Но посмотрим — время с ними пообщаться еще есть. В любом случае здесь надо отталкиваться и от их состояния», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-kamerun-vozmozhno-sil-nejshij-sopernik-rossii-s-momenta-otstraneniya/
Андрей Каряка
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Матч с Камеруном — топ-вариант для сборной России. Он точно лучше поездки на турнир в Азию
В «Динамо» представили нового главного тренера
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Слепаков и Варламов подали иск к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента
Эксперт предупредил о мести телефонных мошенников неудавшимся жертвам
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаэль Ондуа: «Мне бы хотелось сыграть в матче Россия — Камерун»
Новости
RSS RSS
Все новости