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Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Черчесову надо дать подготовить сборную России к ЧМ-2022

12:16
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о работе Станислава Черчесова в сборной России.

«Никто кроме него не способен за короткое время улучшить эту команду, дать с ней результат. Черчесову нужно доработать катарскую кампанию. Многие высказываются, что нужно пожертвовать чемпионатом мира, чтобы выстроить сборную. Я скажу, что ни в коем случае! Каждый такой турнир знаковый, мы обязаны в нем участвовать. Не надо думать, что если мы его пропустим, то отлично заиграем», — приводит слова Наумова РБК.

30 июня Черчесов выступит перед техническим комитетом РФС, который оценит выступление сборной России на Евро-2020.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60dc27749a7947cbf457f149

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