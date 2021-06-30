Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Черчесову надо дать подготовить сборную России к ЧМ-2022

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о работе Станислава Черчесова в сборной России.

«Никто кроме него не способен за короткое время улучшить эту команду, дать с ней результат. Черчесову нужно доработать катарскую кампанию. Многие высказываются, что нужно пожертвовать чемпионатом мира, чтобы выстроить сборную. Я скажу, что ни в коем случае! Каждый такой турнир знаковый, мы обязаны в нем участвовать. Не надо думать, что если мы его пропустим, то отлично заиграем», — приводит слова Наумова РБК.

30 июня Черчесов выступит перед техническим комитетом РФС, который оценит выступление сборной России на Евро-2020.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.