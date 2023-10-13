Кафанов оценил игру Сафонова в товарищеском матче со сборной Камеруна

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Матвей провел очень хороший матч, — цитирует Кафанова ТАСС. — Он два раза выручил один на один, хорошо сыграл, когда первый удар наносил Венсан Абубакар, было два прострела. Матвей очень сильно провел этот матч».

16 октября сборная России в Турции проведет товарищеский матч с командой Кении.