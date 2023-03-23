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Сегодня, 11:23

Иранский журналист заявил, что Сборную России несправедливо отстранили от участия в ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды Ирана со сборной России.

«Наконец сегодня, спустя два с половиной месяца сборная Ирана по футболу встретится с соперником, сборной России, которая могла быть участником мундиаля в Катаре, но несправедливым образом была исключена оттуда. Команда Ирана после вылета из группового этапа ЧМ-2022 в Катаре и завершения этого турнира ничего не знала о будущем главного тренера. Теперь он будет представлен. Для российской команды сегодняшняя игра необычайно важна до такой степени, что главный тренер россиян Валерий Карпин подчеркнул, что Иран на сегодняшний день является лучшей командой азиатского континента и их сильнейшим соперником за последние годы, утвердив, что такие матчи будут важны и нужны для России», — приводит слова Карими Sport24.

Он также назвал матч Россия — Иран освобождением от футбольных санкций по всему миру.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-iranskiy-zhurnalist-sbornaya-rossii-byla-nespravedlivo-otstranena-ot-uchastiya-v-chempionate-mira
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