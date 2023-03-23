Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:47

Самедов поделился ожиданиями от товарищеского матча между Россией и Ираном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана, который состоится в Тегеране 23 марта.

«Прогнозировать результат матча не могу. Мои ожидания — увидеть наконец-то сборную России. Очень рад, что команда собралась. Иран — хороший соперник. Пока это контрольный матч. Повторюсь, что сборная Ирана и так хорошая команда, если бы даже она не играла на чемпионате мира в Катаре. Но, наверное, участие в мундиале добавляет статуса этому товарищескому матчу. Отсутствие Александра Головина и Алексея Миранчука? Они большие мастера! Это, конечно, потеря. Но в данной ситуации считаю, что их отсутствие не так страшно. Завтра товарищеский матч. Есть возможность посмотреть на других игроков. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Самедова Betonmobile.ru.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Источник: https://betonmobile.ru/samedov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-tovarishheskogo-matcha-mezhdu-rossiey-i-iranom
dsadadad
Александр Самедов
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Около 500 болельщиков поддержат сборную России на матче против Ирана
Все о сборной Ирана: новый тренер, нет Азмуна, состав — в три раза дешевле России
Сборная России впервые может ощутить, что она жива. Потянут ли против участника ЧМ-2022 Пиняев с Захаряном?
Павлюченко хотел бы посмотреть на Дзюбу в составе сборной России
Россия — Иран: как команда Карпина сыграет в Тегеране? Онлайн-трансляция матча
Мостовой назвал отсутствие Миранчука и Головина «несущественной потерей» для сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Около 500 болельщиков поддержат сборную России на матче против Ирана
Новости
RSS RSS
Все новости