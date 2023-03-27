Иракский журналист заявил, что его впечатлил Пиняев

Иракский журналист Хуссам Альдарраджи прокомментировал игру полузащитника сборной России Сергея Пиняева в матче против Ирака (2:0).

«Меня очень впечатлил Сергей Пиняев. Самый молодой игрок сборной России был абсолютно лучшим игроком матча, у парня большое будущее. Уровень игроков сборной России мне понравился, особенно их физика. Повторюсь, сборной Ирака нужны такие матчи«, — цитирует Альдарраджи «Евро-Футбол.Ру».

Пиняев отметился дебютным голом за сборную России в матче против Ирака. Еще один мяч на свой счет записал Антон Миранчук.