Червиченко рассказал, почему Головина и Миранчука пока не стоит вызывать в сборную России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о целесообразности вызова полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука в сборную России в отсутствие официальных матчей.

«Все зависит от их желания играть в сборной России, а также от занятости, — цитирует Betonmobile.ru Червиченко. — Все прекрасно знают, как они играют. Сейчас нужно смотреть на тех, кто может заменить их в перспективе, кто сможет влиться в сборную. Сейчас нет официальных матчей — время для экспериментов. Зачем на такие игры тащить тех, кто уже подтвердил свой класс, и отрывать их от основной работы. Я про Головина, Миранчука и Джикию. Я думаю, что сейчас надо рассматривать молодежь или тех, кто является условным игроком сборной России. Потому что люди должны знать, что есть перспектива. Вот ты играешь в чемпионате, потом тебя вызывают в национальную команду, потом уже выпускают на поле. Уже есть какой-то прогресс, человек чувствует, что есть куда стремиться».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).