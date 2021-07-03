Илья Геркус: «Уйдет Черчесов, это вопрос дней или недель. В любом случае уйдет»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, кто может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«О тренере сборной. Давайте порассуждаем. Или помечтаем. Уйдет Черчесов, это вопрос дней или недель. Может месяца. В любом случае уйдет. И вот. Выводят нам нового тренера. Прекрасного-распрекрасного. Слуцкого или Карпина. Может Мусаева или Семина. Или еще прекраснее.

Чего мы будем от него ждать? Выходов на чемпионаты мира и Европы — это самый минимум. Выходов из группы на этих самых чемпионатах — это прям очень желательно. Это в пересчете на клубный уровень не просто в Лигу чемпионов зайти, но и обязательно выйти из группы.

Состав чтобы молодой, перспективный, и по заслугам, само собой. Игра интересная, разнообразная, не одна игровая модель, а несколько. Ну и смело, чтобы играли. Это обязательно. Как венгры или датчане. Ну и поскромнее зарплату, это важно. И к людям мягче, скромнее чтобы был, не зазнавался. Как думаете, не очень много мы хотим? Может нам поскромнее надо?» — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проиграла два из трех матча группы B Евро-2020 и покинула турнир.